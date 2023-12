Vor Kurzem plauderten meine Enkel, Sarah und Oliver, über das Lügen. Dieses Thema kam nicht etwa von mir, sondern der Jüngere fragte mich etwas darüber, was mich sehr verblüffte. "Wieso ist man bei jedem Menschen anders, ist es dann lügen?" Dies brachte mich zum Nachdenken. "Neija, bei jeder Person verhält man sich anders! In uns sind so viele Bereiche und bei jedem wird etwas anders angesprochen! Die Entscheidung liegt bei mir, wie ich darauf reagiere!" Dies wurde mir durch dieses Enkerlgespräch wieder bewusst. Weihnachtstipp: Das Geschenk ist in dir, packe es aus.

Anita Kraxberger







Welche persönliche Liebesgeschichte in 100 Wörtern können Sie mit uns teilen? Sei sie lustig, traurig, überraschend, einen Moment oder ein Leben umspannend. Schicken Sie Ihre Geschichte mit einem selbst gemachten Foto an leserforum@SN.at.

