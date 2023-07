Die alte Bauerntruhe

Einer unserer erwachsenen Söhne übersiedelt nun wieder. Voller Stolz hat er damals beim Auszug von daheim die Bauerntruhe seines Ur-Ur Ur-Urgroßvaters vom Dürrnberg Caspar Angerer von 1860 in seiner ersten WG aufgestellt. In der aktuellen WG hat er zu wenig Platz, - das bedeutet jetzt einmal Zwischenlagerung im Keller. Irgendwann in seinem Leben wird er aber genug Wohnraum haben für diese alte Truhe. Handgehobelt, mit Holznägeln verbunden und bemalt mit alten religiösen Motiven. Sie bot immer schon Platz für das Besondere: Leinentücher, Flachs und edle Bettwäsche. Was wird wohl die kommende Generation darin verwahren?

Thomas Neureiter









