Die Erpelgang - Fortsetzung

"Oma, Oma, die Enten haben ein Ei gelegt!" Meine Enkelin Sophia (vier Jahre alt) kam zu mir in die Küche gelaufen. In der Hand hielt sie ein kleines weißes Ei. Ich hatte so meine Bedenken. Der Züchter hatte uns die Enten zwar als Mädchen verkauft, aber je älter sie wurden je mehr ähnelten sie Jungs.

Nach dem Urlaub war der erste Weg der Enkelkinder daheim zum Entenhaus. "Oma, was hast du mit den Wanschlern gemacht? Sie schaun so anders aus." Nun war es klar, die Enten waren aus ihrem braunen Jugendgefieder herausgewachsen und hatten prächtige bunte Hälse bekommen und ein rundes Federchen auf ihrem Hinterteil. Erpel eben, die Drei, eine Erpelgang!

Und das Ei? Da hatte es sich wohl eines von unseren jungen Hühnern im kuscheligen Heunest der Enten bequem gemacht und "fremdgelegt"!

Bertlinde Schider







