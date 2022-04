Die Liebe zur Hoamat Gastein

I leb in an Innergebirgstoi,

do findst die Liebe überoi.

Brauchst nur aussigeh bei da Tür, sog scho ebban "Grias di" zu dir. Is eh ois guad, wie geht's da so? Is zum Höfn irgendwo?

Aufranonda schaun und zommensteh, a an schwierigen Weg muas neamd alloanig geh.

Einsam bist nid in unsam Toi,

liabe Leit und schene Platzl überoi. Die Liebe zur Hoamat is ebbs, wos nie vergeht, a Konstante im Leben, die für immer besteht. Drum wenn i denk an mei Dahoam, do wird mir ums Herz gonz worm. Gonz gleich wos gschiacht und wo i bin,

werd immer sei, a stoize Gasteinerin! Bettina Lechner







