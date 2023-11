Ein Geschenk von Herzen

Da liegt sie vor ihm, die Füllfeder, Marke Pelikan, eingraviert IHR Name. Er denkt nach. Schluss machen. Schade. Das Mädchen hat einfach zu lang gezögert. Andere Mütter haben auch hübsche Töchter, es hat keinen Sinn mehr. Die Beziehung beenden. Aber da ist doch diese Füllfeder mit ihrem Namen, die er ihr zum Geburtstag gekauft hat. Also einen sauberen Schlussstrich ziehen, ihr das Geschenk übergeben und - gehen. Aber dann kommt alles ganz anders. Die alte Füllfeder ist leider verloren gegangen, zur Goldenen Hochzeit - was für ein schönes Leben - hat er ihr als Überraschung eine neue gekauft.

Heinrich Künz







Welche persönliche Liebesgeschichte in 100 Wörtern können Sie mit uns teilen? Sei sie lustig, traurig, überraschend, einen Moment oder ein Leben umspannend. Schicken Sie Ihre Geschichte mit einem selbst gemachten Foto an leserforum@SN.at.

Weitere Liebesgeschichten finden Sie unter www.sn.at/leserforum.