Als ich den hervorragenden Leitartikel über die zu langsamen Maßnahmen gegen den Klimawandel in der Wochenendausgabe vom 24. Juni der SN auf einem Badeplatz in der Lobau bei Wien las, ihn weglegte und nach einer erfrischenden Runde Schwimmen wieder retour kam, hatte ein Schnecke genau an diesem Artikel Gefallen gefunden. Wenn das kein Zeichen für die zu langsame Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen ist.

Christian Mayer, 2301 Groß-Enzersdorf