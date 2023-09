Eine ungewöhnliche Liebesgeschichte aus Bali

"Über die Liebe möchte ich noch erzählen!", sagte der balinesische Fremdenführer.

"Die Frau ist wie der Mond, geheimnisvoll, von einer nicht fassbaren Schönheit. Der Mann hingegen ähnelt der Sonne. Seine Gedanken sind klar, verständlich. Er handelt vernünftig.

In der höheren Schule sah ich am ersten Schultag ein wunderschönes Mädchen mit dichten Haaren, die bis zum Po reichten. Wir mochten uns vom ersten Augenblick an. Meine Gefühle für das Mädchen vergrößerten sich. Es wusste über meine Liebe Bescheid.

Eines Tages gab mir das Mädchen einen Brief, den ich in Ruhe lesen sollte. Ich kaufte noch ein Abendessen und las ihn zuerst.

"Lieber Putra", schrieb sie. "Ich muss meine Beziehung zu dir beenden, du gehörst einer anderen Kaste an, meine Eltern wollen das so. Ich werde dich aber immer gernhaben."

Niemals erschien mir eine Reismahlzeit so geschmacklos.

Beatrix Unterer









