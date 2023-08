Erpelgang und Hühnerglück

"Oma, wir brauchen Laufenten, die Schnecken nehmen überhand!" Meine Enkelkinder waren ganz aufgeregt. Ich gab mein Okay. Ein Entenhaus wurde beim Teich gebaut, drei Enten sollten in die Villa einziehen. Sie holten sie vom Züchter im nächsten Ort und brachten auch noch fünf bunte Hühner mit. Das Entenhaus wurde erweitert , das Federvieh zog durch meinen naturnahen Garten. Die Hühner erkundeten trippelnd die Gegend und erkannten den besten Platz, um sich niederzulassen: Sie badeten im Sand unter dem Feigenbaum in meinem Wintergarten. Von Zeit zu Zeit eilten sie in die Küche, um aus dem Fressnapf der empörten Katzen einen Snack zu schnabulieren. Wir lieben sie, die Süßen - diese Mistmacher!

Bertlinde Schider









