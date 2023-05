Fidi, Seppi und der Wolfgangsee

Wir hatten einen Malteser mit dem Namen Fidi. Irgendwann war es dann so weit und er musste gehen. Die Überlegung wieder einen Hund zu nehmen war da, wurde aber immer wieder verworfen. Plötzlich war es soweit. Unser über alles geliebter Seppi trat in unser Leben. Ein kleiner süßer Herzensbrecher. Wir sagen immer: Den hat uns Fidi geschickt. Sie sind sich ähnlich, bis auf die Cappuccino-färbigen Ohren, und doch so unterschiedlich. Jetzt sind beide ganz fest in unseren Herzen verankert. Fidi, Seppi und wir lieben den Wolfgangsee. Daher sitzt er auch so brav vor der schönen Kulisse des Sparbers beim Wolfgangsee.

Sissy und Alfred Krivanek









