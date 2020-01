SN/photo by guilherme stecanella on unsplash

Was machst Du denn jetzt nach der Schule?

Ein Studium?

Hast Du Dir schon die Universität angesehen?

"Ich mache ein gap year."

Also gar nichts.

Dieses Jahr wird Dir später immer fehlen, ist Dir das bewusst?

Nein.

Nein, das wird es nicht.

Ich erinnere mich zurück. Die Gitarre auf dem Rücken, die Haube tief in die Stirn gezogen, das Vokabelheft in der Hand gehe ich am Fluss entlang, an der Salzach, am Kai. Immer stadteinwärts.

Gerade Gitarre Unterricht. Besser bin ich immer noch nicht. Wieder keine Zeit zum Üben.

Morgen Vokabeltest. Davor noch Hausübungen. Lernen.

Vokabel lernen. Für den Vokabeltest.

Ich lerne sie jetzt. Am Heimweg. Immer stadteinwärts.

Jetzt habe ich Zeit. Ich kann keine Hausübungen im Gehen schreiben, nicht Gitarre üben, aber ich kann lernen. Das kann ich im Gehen.

Die Festung in der Ferne, die Kirchtürme, der Makartsteg.

Und alles kommt immer näher. Stadteinwärts.

Wie heißt das jetzt nochmal?

Ich blättere das Vokabelheft wieder auf.

Sage mir das Wort im Geiste nochmal und nochmal vor. Merk es dir doch endlich.

Dünne weiße Nebelschwaden am Himmel, am Boden der Schnee.

Dieser Weg war jahrelang mein Heimweg vom Kindergarten. Genau dieser Weg.

Immer an der Salzach entlang, stadteinwärts.

Ich erinnere mich zurück.

An all die Male, an denen ich mit meiner Schwester und mit meinem Großvater diesen Weg nach Hause genommen habe.

Bei jedem Wetter. An jedem Tag.

Immer an der Salzach entlang. Mit Blick auf die Altstadt.

Ich erinnere mich daran, wie mein Großvater seinen Hut abnahm, um die Menschen zu grüßen. Als er ihm wegflog und ich ihm nachjagte.

Als wir zu dritt im Herbst Kastanien gesammelt haben. Alle, die wir sehen konnten, in Säcken nach Hause trugen.

Der Heimweg dauerte dadurch doppelt so lang.

War aber auch doppelt so schön.

Und es war ja Zeit.

Es war Zeit.

Ich erinnere mich daran.

Und auch daran, als mein Großvater im Hinblick auf meine anstehende Schulzeit einmal sagte: "Jetzt beginnt der Ernst des Lebens."

Jetzt beginnt der Ernst des Lebens.

Ich packe mein Vokabelheft ein. Blicke mich um.

Betrachte meine Umgebung, die Geschichte und die Zeit meines Lebens, die in ihr steckt.

Dann gehe ich weiter.

Nicht im Stechschritt. Nicht im Laufschritt.

So, wie ich mit meinem Großvater immer gegangen bin.

Langsam, bedacht, beschwingt.

Immer mit Blick auf Salzburg.

"Ja, ein gap year."

Wegen der Zeit. Wegen mir. Und dem Lebensgefühl, das ich vor zwölf Jahren noch hatte.

Zeit genug.

Elisabeth Weinkamer

Quelle: SN