Dr. S. war österreichischer Kulturattaché in Kairo. Die Sommermonate verbrachte er mit seiner fünfköpfigen Familie in einem geräumigen Ferienhaus in Strobl am Wolfgangssee. Ausgangspunkt für häufige Besuche der Salzburger Festspiele. Zwei Töchter waren halbwüchsig, so zwischen 12 und 14 Jahren. Und dann gab's noch einen Nachzügler, der kleine Georg war noch keine 3. Jedenfalls bedurfte es einer Babysitterin, und die durfte ich werden.

Dieser Dr. S., ein sehr feinsinniger, angenehmer Herr, hatte vor vielen Jahren an meiner Schule maturiert, und nun suchte er sich alljährlich Praktikantinnen unter den Oberstufenschülerinnen aus. Ich war prädestiniert, weil ich erstens eine kleine Schwester in Georgs Alter hatte, und zweitens, weil ich recht gut in Englisch war. Wobei ich Englisch dort nie brauchte, denn die großen Mädchen sprachen fließend Deutsch und Klein-Georg plapperte in Arabisch, wie er es von seinem dortigen Kindermädchen gelernt hatte. Schade, ich liebte es, mich auf Englisch zu unterhalten. Das konnte ich dann hie und da in der Musikvilla...

Was für ein großartiger Sommer! In dieser herzlichen Familie machte einfach alles Spaß, ich war bald wie ein neues Familienmitglied. Und als der vereinbarte Zeitraum von einem Monat vorbei war, kam eine zweite Hilfe... und ich durfte einfach bleiben. Als bezahlter Gast.

Mehrmals pro Woche gingen wir mit Badetaschen zur Musikvilla. Schon von weitem hörte man üben. Klavier, Cello, Geige. Das Haus war voller Musiker. Wie viele von ihnen bei den Festspielen auftraten, weiß ich nicht. Aber Rudolf Buchbinder saß beinahe ununterbrochen am Klavier, kam hie und da zum Abkühlen an den Steg, eine Runde Schwimmen und lachend zurück in die Villa.

Rudolf Buchbinder war etwa in meinem Alter, aber schon damals sehr berühmt mit dem Wiener Trio. Hans Petermandl ging ein und aus, er war ja Lehrer. Und über allem hing eine Wolke voller Vorfreude und Kreativität. Die Hingabe an die Musik war so präsent, dass mich jedesmal Ehrfurcht erfasste, wenn ich eintrat. Hier geschah gerade etwas Großes, das spürte ich.

Schüchtern saß ich mit den Kindern am Steg, mitten unter größtenteils jungen Musikern. Gespräche über Mozart in allen Sprachen, - so kam ich doch noch zu ein bissi English talking. Keine Ahnung, mit welchen zukünftigen Berühmtheiten ich dort geplaudert hab. Sobald ich durch das Tor trat, war ich in einer mir völlig unbekannten Welt.

"Meine" Kinder halfen mir sehr beim Umgang mit den Musikern. Sie waren dergleichen ja gewohnt, ich staunte über ihre Unbekümmertheit. Nach einer gelungenen Premiere wurde am Steg gefeiert, mit der ganzen Familie des Dr. S..

"Das ist unsere Maria", wurde ich vorgestellt, und ich bin dabei vor Stolz und Dankbarkeit sicher rot geworden.

Und wenn ich den Rudolf Buchbinder heute im Radio höre, denk ich mir, dass er vielleicht auch gern an diesen Sommer in der musikschwangeren Villa am Wolfgangssee zurückdenkt? War sicher nicht nur für mich so besonders...

