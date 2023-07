Glück bekommt man geschenkt

Letzthin stand ich schon früh auf, um in der Kühle des Morgens Hecken zu schneiden. Ich werkte los. Plötzlich sagte jemand: "Guten Morgen, kann ich dir helfen?" Ich war so baff, unser Nachbar stand vor mir. Er holte seinen Anhänger. Wir rechten alles zusammen und luden eine ganze Menge auf. Bis es heiß wurde, waren wir fertig. Mich machte dieses spontane Hilfsangebot total glücklich! Glück kann man nicht kaufen, "glücklich sein" auch nicht einfach aufdrehen wie einen Wasserhahn. Glück kann man haben, wenn eine gefährliche Situation gut ausgeht, man kann auch ein glückliches Händchen haben. Aber echtes Glück bekommt man nur geschenkt. Ich bin demütig und dankbar, denn es ist nicht selbstverständlich! Eben ein Geschenk.

Rosina Lamprecht







