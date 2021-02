Es muss im Winter 1948 gewesen sein, die Kälte fühlte mein kleiner Bubenkörper schon damals als unangenehme Erscheinung. Schon frühmorgens saß ich auf dem Schoß meiner Mutter. Sie drückte mich - fast spüre ich es noch heute. Fest umarmt, hielt sie mich - meinen Kopf ganz nah an ihre Wange! Geradewegs sah ich in ihre Augen - und da quollen Tränen unaufhörlich, zwischen ihrem und meinem Gesicht.

Sie muss unendlich traurig gewesen sein. So saßen wir - ich weiß nicht wie lange.

Mutters Körper wurde immer ruhiger und die Tränen versiegten - ein kleines Lächeln will ich erkannt haben. Ihr Mund berührte meine Wangen - und Wärme strömte, wie aus einer Quelle über mich. Jahre später erkannte ich den Grund der Traurigkeit. So fröhlich Mutter war - so traurig habe ich sie auch oft erlebt.

"Ich ziehe langsam die vielen Schichten von mir ab, um mich selbst zu finden!"

Klaus Hofer



Quelle: SN