A LIACHT Å'ZÜND'N IM ADVENT

SN/photo by filip bunkens on unsplash

Går in a Zeitung konnst den guat'n Gedånk'n find'n,

mia sollt'n hiaz im Advent in ins selba a Liacht åzünd'n.

So vie' Finster's is' umandum in insra Welt,

åll's draht si' um dö Måcht und um's Geld.

Es wa' scho' guat, a Mål zan Durchschnauf'n kemma,

leicht g'såg, wo sollt' i denn dö Zeit hernehma?

Hon i wo g'les'n, wia du zan Zeit-hab'n kimmst:

"Dö wertvollst' Zeit is' dö, dö du dir nimmst!"

Zeit fi' di selba, fi an guat'n Gedånk'n, fi' a Gebet,

Zeit fi an Blick, wånn so schee' d' Sunn aufgeht.

Zeit nehma, um fi' dei' G'sundheit epp's z' toa,

Zeit fi' a nett's G'sangl, mitnond oder a alloa.

Zeit håb'n fi' an B'suach, fi' an Ålt'n oder an Krånk'n,

wirst seech'n, nit nur er wird si' g'frei' und dir dånk'n!

Håst Zeit g'håbt und a guat's Wort fi' eppan Åndern g'fund'n,

Åft håst fi' eahm und a fi' di a wårm's Liacht åzund'n!

Franz Sendlhofer

Welche persönliche Liebesgeschichte in 100 Wörtern können Sie mit uns teilen? Sei sie lustig, traurig, überraschend, einen Moment oder ein Leben umspannend. Schicken Sie Ihre Geschichte mit einem selbst gemachten Foto an leserforum@SN.at

Weitere Liebesgeschichten finden Sie unter www.sn.at/leserforum