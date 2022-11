Advent - die stille Jahreszeit?

Der Nachbar hämmert, sägt und schraubt,

was über Wochen Nerven raubt;

kein Wochenende kennt der Mann,

weil er sein Handwerk so gut kann.

Von nebenan der Hund bellt Tag für Tag,

was sicherlich so niemand mag!

Und nun Advent - was wird dies ändern?

Wird Ruhe durch die Tage schlendern?

Sehr skeptisch bin ich schon gespannt,

ob's ruhiger wird in unsrem Land...

Ich wünsche im Advent: "slow down!"

Lasst uns der Zukunft wieder traun,

genießt die Zeit bewusst im Jahr -

dies war mein kleiner Kommentar.

Bernhard Kürten

