Alles begann am 8. 6. vor 30 Jahren und neun Monaten. Ein Bekanntschaftsanzeige im damaligen Stadtanzeiger im September 1990 hat uns zusammengebracht. Es folgte ein sehr langes Telefonat und wir waren uns auf Anhieb sehr sympathisch. Das erste Treffen, der erste Kuss. Neun Monate später, vor 30 Jahren haben wir geheiratet. Ein wunderbarer Tag mit Familie und Freunden.

In 30 Jahren ist so unglaublich vieles passiert. Drei wundervolle Söhne wurden uns geschenkt, die unser Leben nie fad werden ließen. Wir lieben zu reisen, gemeinsames Frühstücksbrunchen, unsere Hunde. Zum Glück haben wir nie vergessen, zu lachen und Spaß zu haben. Alles Gute zur Perlenhochzeit! Auf weitere glückliche Jahre zusammen.

Jürgen Pernkopf



