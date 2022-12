Apfelstrudel in Salzburg

SN/photo by simon berger on unsplash

Vor kurzem ereilte mich ein unerwarteter Schicksalsschlag. Eine schmerzliche Trennung von meiner Partnerin, die mich Niederösterreicher mit ihrem Salzburger Charme um den Finger gewickelt hatte. Durch sie lernte ich Salzburg kennen und habe mich in die Stadt verliebt.

Nachdem es zwischen uns zu Ende ging, hatte ich große Angst, Salzburg wieder zu besuchen. Es täte mir so leid um diese Stadt, wenn ich sie nur mit den Augen eines gebrochenen Herzens betrachten könnte.

Letzten Sonntag war es so weit - drei Stunden Autofahrt und ich saß um 9.00 Uhr im Café Tomaselli mit Tee und Apfelstrudel. Nach dem vorweihnachtlichen Bummeln über die Weihnachtsmärkte der Stadt war meine Sorge obsolet: Ich liebe Salzburg noch immer!

Die Moral: Ein guter Apfelstrudel löst die meisten Probleme.

Ein Niederösterreicher in Salzburg







