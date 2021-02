Unsere Herzen:

Die harte Hülle äußerlich abgeschält,

das Verletzliche freigelegt,

messerscharf seziert

auf das Wesentliche zusammengestutzt.

Der Enge wegen zusammengepfercht.

Unsere Formen drücken aneinander,

spielen den Raum aus.

Dein Herz drückt an meines,

meines an deines.

Unsere Formen passen einander an.

Eingekocht, das Frische und Knackige verloren

in der eigenen Suppe schwimmend - haltbargemacht.

Blechern in einer Konserve verewiglicht.

Du und ich

nicht verschmolzen

selbst bleibend

eng aneinander

für schnell Zwischendurch,

für Notzeiten

für harte Zeiten

für ewig

Artischockenherzen, oder du und ich.



Christine Neureiter-Schlack

Quelle: SN