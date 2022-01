Ein Sonntag im Jahr 2013. Ich war am kleinen Bauernhof des Bruders meines damaligen Freundes in Neukirchen. Mir fiel eine kleine Katze auf, die nur mehr so dahin vegetierte und nahm sie auf meinen Schoß. Es brach mir fast das Herz, da ich abends wieder nach Salzburg zurück musste. Ich suchte einen Tierarzt in der Nähe und brachte das schwache Kätzchen hin. Es hatte schlimmen Katzenschnupfen, bekam einige Mittel zur Behandlung mit. Es wuchs mir so ans Herz, dass wir es behielten. Wir nannten es "Babbage", nach dem Teddybären, der Baumgartners Höhenrekord in der Stratosphäre schlug. Er war mein Sonnenschein, anhänglich, dankbar für die Rettung. Leider wurde er einige Jahre später überfahren. Babbage bleibt aber immer in meinem Herzen.

Karin Eckkramer



Unter Herz & Seele teilen Leserinnen und Leser persönliche Liebesgeschichten in maximal 100 Wörtern mit uns. Seien sie lustig, traurig oder überraschend, einen Moment oder ein Leben umspannend. Diese Liebes-Miniaturen samt selbst gemachtem Foto, das dazu passt, kann unter (leserforum@SN.at) geschickt werden. Die Redaktion kuratiert das Projekt, die besten Geschichten werden veröffentlicht.