Die Liebe zu meinen sechs Geschwistern, ist das schönste Geschenk. Was es bedeutet, kann nur der erfassen, der die Seinen so liebt wie sich selbst! Es ist einzigartig, wenn kein Unfrieden, kein Neid, Schuldzuweisungen oder Hinterhältigkeiten die Beziehungen stören. Vereint zu sein in der Verbindung mit Herz und Seele, ist nicht allen gegeben. Darum ist mein größter Wunsch und mein Gebet, dass es viele solche Geschwisterlieben gäbe! Die Welt wäre mit Liebesgeschichten übersät!

Veronika Lienbacher



Unter Herz & Seele teilen Leserinnen und Leser persönliche Liebesgeschichten in maximal 100 Wörtern mit uns. Seien sie lustig, traurig oder überraschend, einen Moment oder ein Leben umspannend. Diese Liebes-Miniaturen samt selbst gemachtem Foto, das dazu passt, kann unter (leserforum@SN.at) geschickt werden. Die Redaktion kuratiert das Projekt, die besten Geschichten werden veröffentlicht.