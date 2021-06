Mao-Bibel in der Hand, Stop Vietnamkrieg, Sie in Hotpants und Flowerpower-Outfit, Er in Army-Tarnjacke, das im Jahre 1971!

Nach dem Pharmaziestudium meiner Frau übernahmen wir gemeinsam die elterliche Löwenapotheke, besuchten die fünf Kontinente unseres Planeten und es blieb wenig Zeit, an Nachkommenschaft zu denken.

Nach 35-jährigem gemeinsamen Schaffen wollten wir ein Haus am Meer kaufen, fanden aber ein Haus am See.

Und dann! Meine Apothekerin mutierte zur Prinzessin, ihr Privatier zum darstellenden Kaiser Franz Joseph I.

Viele Jahre sind vergangen, immer noch verliebt und ein bisschen weiser geworden.

Auf weitere glückliche Jahre. Hoffentlich!

Gerard und Francoise Fritz-Zirves

