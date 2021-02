Nun ist Luise bereits zehn Jahre alt, seit sie mir als kleines, hilfloses Wesen in meine Arme gelegt wurde. Derzeit ist sie es, die mich mit ihren Armen schützt, vor diesen vielen Gefühlen der Schutzlosigkeit, des Verlorengehens, des Kippens in den Corona-Grant. Ihre Liebe ist mein Steuer durch diese unsicheren Zeiten. Ihre Emotionen und ihr strahlendes Lächeln sind meine Ingredienzen, nicht allzu sehr zu hadern, sondern hoffnungsfroh auf eine wieder schöne und belebte Zeit zu blicken, die vor uns liegt. Nur dieses "vor" ist so schwer zu ertragen, aber Luise macht es aushaltbar.

Katharina Pichorner



Quelle: SN