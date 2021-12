Vor zwei Jahren suchte ein kleiner Salzburger Hund bei uns um Asyl an - sein Frauchen konnte ihn nicht mehr betreuen. So kam Tino in unsere Gasse zu meiner Nachbarin. Doch wie das Schicksal so will - sie stürzte und musste ins Spital. Nun kam unsere Zeit - Tante Nummer 1 und Tante Nummer 2 - das bin ich. Tante Nr. 1 geht am Vormittag, Tante Nr. 2 - also ich - am Nachmittag, meistens mit meinem Mann und Luka. Tino dankt uns das mit großer Zuneigung. Dieser kleine Hund mit großem Herzen hat auch bereits Freunde: Luka, Hugo, Koko, Bobby, Baily und Missie. Und wir - seine Mama, Tante Nr. 1 und Tante Nr. 2 - sind dankbar für die Zeit, die wir mit ihm verbringen dürfen.

Christa Mittermayer



Unter Herz & Seele teilen Leserinnen und Leser persönliche Liebesgeschichten in maximal 100 Wörtern mit uns. Seien sie lustig, traurig oder überraschend, einen Moment oder ein Leben umspannend. Diese Liebes-Miniaturen samt selbst gemachtem Foto, das dazu passt, kann unter (leserforum@SN.at) geschickt werden. Die Redaktion kuratiert das Projekt, die besten Geschichten werden veröffentlicht.