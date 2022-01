Mit der Liebe zur Fotografie, die ich übrigens meinem lieben Mann zu verdanken habe, der mir vor ein paar Jahren eine Kamera geschenkt hat, erlebe ich sehr oft ein ganz besonderes Gefühl der Dankbarkeit. Wenn ich früh morgens aufstehe und den Sonnenaufgang mit meiner Kamera festhalte, die besondere Stimmung eines Herbstnachmittags in einem Foto einfange, oder eine winzige Schneeflocke betrachte, wird mir bewusst, welch ein Glück ich habe. Ein Glück in dieser wunderschönen Gegend zu wohnen, meine Lieben um mich zu haben und zu wissen, es geht uns gut. Ich weiß, es ist nicht selbstverständlich.

Martina Stemeseder



Unter Herz & Seele teilen Leserinnen und Leser persönliche Liebesgeschichten in maximal 100 Wörtern mit uns. Seien sie lustig, traurig oder überraschend, einen Moment oder ein Leben umspannend. Diese Liebes-Miniaturen samt selbst gemachtem Foto, das dazu passt, kann unter (leserforum@SN.at) geschickt werden. Die Redaktion kuratiert das Projekt, die besten Geschichten werden veröffentlicht.