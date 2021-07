Im hohen Alter dachte meine Großmutter oft an den Tod und ihr Begräbnis. Als Austragsbäuerin sparte sie Geld an und übergab es ihren Töchtern für Begräbniskosten. Also kaufte meine Mutter für uns Kinder Jackerl, um beim Begräbnis ordentlich gekleidet zu sein. Ich bekam ein schwarzes Strickwesterl mit Zopfmuster in bester Qualität. Das ist jetzt fünfzig Jahre her. Dieses Jackerl hielt ich bis heute in Ehren, trug es nicht nur zu traurigen Anlässen. Wenn meine Mutter diese Woche zu Grabe getragen wird, werde ich durch diese Wollweste besonders mit ihr verbunden sein.

Maria Steinacher

Unter Herz & Seele teilen Leserinnen und Leser persönliche Liebesgeschichten in maximal 100 Wörtern mit uns. Seien sie lustig, traurig oder überraschend, einen Moment oder ein Leben umspannend. Diese Liebes-Miniaturen samt selbst gemachtem Foto, das dazu passt, kann unter (leserforum@SN.at) geschickt werden. Die Redaktion kuratiert das Projekt, die besten Geschichten werden veröffentlicht.