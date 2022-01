Das Mobiltelefon läutet, mein kleiner Neffe ruft an.

Zu hören ist Schluchzen.

"Nico," frage ich. "Nico, was ist?"

Keine Antwort. Er schluchzt. Und schluchzt.

Natürlich weiß ich, was ist. Heute ist Muttertag, der erste ohne seine geliebte Mama.

"Nico," sage ich. "ich komm rüber zu dir."

Im Auto rasen die Gedanken. Was kann ich bloß tun?

Mit einem Mal strahlt die untergehende Sonne hinter dem Staufen auf. Ich fühle meine Schwester neben mir, auf dem Beifahrersitz.

"Hi Andi, das machen wir zusammen.", sagt sie, klar und deutlich, mitten in meinem Kopf.

Nico hat das ein zartes Lächeln ins Gesicht gezaubert.

Andrea Lacher-Bryk



