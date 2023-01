Der friedliebende Weg

Die Herzliebe in uns lässt uns klar erkennen,

dass die scharfen Zungen und Waffen

den Frieden in uns, um uns, über uns

niemals bringen und bewahren,

sondern nur die Liebe in unseren Herzen,

die unser Denken, Tun und Handeln

auf allen Ebenen in allen herausfordernden Zeiten

friedliebend lenkt.

Johanna Thier







