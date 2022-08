Der Garten ist mein Reich

Dieser Garten ist mein Reich von April bis Oktober

Ich vergrab Knochen und auch sonstigen Zinnober

Meist mögen meine Besitzer mich ja von Herzen…

Herrchen sagt, ich soll's mir aber nicht verscherzen.

Ja, dann muss ich schleunigst das Graben beenden,

sonst kann sich das gute Blatt am End noch wenden.

Mein Name ist Yasu - ich bin ein Puggle (eine Züchtung zwischen Mops und Beagle) und bin acht Jahre alt. Mein Frauchen und mein Herrchen mögen mich sehr, aber ich bin ja auch allerliebst, was sagen Sie?

Eva Woblistin



Welche persönliche Liebesgeschichte in 100 Wörtern können Sie mit uns teilen? Sei sie lustig, traurig, überraschend, einen Moment oder ein Leben umspannend. Schicken Sie Ihre Geschichte mit einem selbst gemachten Foto an leserforum@SN.at

Weitere Liebesgeschichten finden Sie unter www.sn.at/leserforum