Des gemeinsame Jodln und Singa hat ins zammgschwoaßt und oft san ma gsessen auf an Roa oder ober der Leitn, vorm Schlafn in da Kammer, de Liada sand ins nia ausgonga. Drum denk i heut mit 80 Jahr so gern zruck: "Wia schön des war, des Singa in de Kinderjahr." Wann i de Tür zu meiner Kindheit auftua, da wird mei Herz so weit vor lauter Freud! Auf dem Foto bin i de jüngste, danach hamb mia no zwoa

Schwestern kriag. Des Singa is ins in de Wiagn glegt wordn und mit acht Gschwister warn mia scho a ganzer Chor.

Helene Buchsteiner

Quelle: SN