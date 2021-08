Wochenend und Sonnenschein, auf dem Motorrad mit dir allein! Das dachte sich ein Oberwölzer Jungbauer, als er seine Anna zu einem Ausflug einlud. Die Reise führte u.a. nach Mariahof, wo nach einer scharfen Kurve ein geschlossener Bahnschranken seinen Zweck erfüllte. Nach einer Vollbremsung landeten die beiden im angrenzenden Brennnesselgraben. Die Brennnesselkur zeigte Wirkung: 2022 steht die Diamantene an. Immer wenn wir an dieser Stelle vorbeifuhren, wurde uns Kinder mitgeteilt: "Da hat mich der Vati in die Brennnessel gesetzt."

Maria Geißler



