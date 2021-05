Maria, die schüchterne, unerfahrene Frau vom Land, aus kinderreicher, streng katholischer Familie und Waldemar, der begehrte, deutsche Flüchtling aus Polen, der Bücher liebt und Briefmarken sammelt.

Sind finden einander, wollen heiraten. Doch kein Priester will sie trauen, denn Waldemar ist evangelisch.

Maria muss ihr Zuhause verlassen. Ein verständnisvoller Kapuzinermönch traut die beiden endlich 1950 in Schloss Orth.

Kurz nach dem Fest der Diamantenen Hochzeit 2010 stirbt Maria, ein paar Jahre später Waldemar.

Ihre Liebe zueinander war trotz ihrer Verschiedenheit immer spürbar und die Liebe, die sie uns drei Kindern schenkten, hält ewig an.

Brigitte Rohrmoser

