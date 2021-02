In der Schuhfabrik "Hecht" lernen sie sich kennen und lieben. Maria, die schüchterne und unerfahrene Frau vom Land aus streng katholischem Haus und Waldemar, der begehrte, deutsche "Flüchtling" aus Polen, der Bücher liebt und Briefmarken sammelt. Die erste Verabredung: Eine Dichterlesung in Gmunden, der erste Kuss - und zwei Schwäne als Zeugen der erwachenden Liebe. Heiratspläne werden geschmiedet, doch kein Priester will sie trauen, denn Waldemar ist evangelisch. Maria muss ihr Zuhause verlassen. Unverständnis, Tränen und Trauer.

Doch die Liebe ist stärker! Endlich findet sich ein Kapuzinermönch, der die beiden 1950 in Schloss Orth traut. Kurz nach dem Fest der Diamantenen Hochzeit 2010 stirbt Maria, ein paar Jahre später Waldemar. Sie meistern viele Lebenskrisen und schenken drei Kindern das Leben. Ihre Liebe zueinander ist immer spürbar und die Liebe, die sie uns Kindern schenkten, hält ewig an.

Brigitte Rohrmoser



Quelle: SN