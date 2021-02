Zwei Gestalten steigen zwischen den knorrigen Weiden hin und her. Ich meine, sie in Badekleidung wahrzunehmen. Kann nicht sein, es ist Jänner in Salzburg. Im Näherkommen wird klar, ich kann meinen Augen trauen: Ein junges Pärchen übt sich am Ufer des Almkanals in Selbstüberwindung. Während mein Mund offen steht, sind die beiden auch schon mit einem lauten Platsch im Wasser. Nach nur wenigen Sekunden japsen sie rasch wieder auf die Böschung, wo sie sich in dicke Bademäntel gewickelt in den Armen liegen. "Habt ihr eine Wette verloren?" "Nein, wir wollten uns gemeinsam was Trauen!" strahlt mich ein glückseliges Pärchen an.

Daniela Brauchard

Quelle: SN