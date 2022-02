Irgendwann im März 2020 saß eine Katze vor unserer Terrassentüre unseres Sommerhauses. Sie gehörte niemandem und wir nannten sie zeitentsprechend "Corona". Obwohl sie nicht ins Haus durfte, ergab sich ein inniges Vertrauensverhältnis, das auch anhielt, wenn wir nach Wien mussten. Der herannahende Winter machte uns ratlos, aber eine Nachbarsfamilie war bereit, "Corona" über die kalte Jahreszeit aufzunehmen. Sie kam in einen Raum mit Blumentrögen. Dort war sie einige Tage eingesperrt und als ich sie besuchte kam sie nur zögerlich zu mir. Sie legte ihr Köpfchen kurz in meine hohle Hand, sprang von der Kiste und verschwand. Es tut so weh.

Maria Lippburger



