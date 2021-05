Ein Hund ist ein Herz auf vier Pfoten. Wer einen Hund als treuen Gefährten zu seiner Familie zählen darf, wird das sicher bestätigen. Seit fast einem Jahr dürfen wir unser Leben und unser Haus mit so einem Herz auf vier Pfoten teilen. Die meiste Zeit verbringen wir und der Hund mit dem gegenseitigen Beobachten, dem gemeinsamen Spazierengehen und dem Versuch herauszufinden, was denn der andere da gerade frisst. Mit Kindern ist es selten langweilig, kommt noch ein Hund dazu, wird Langeweile zum Fremdwort. Zeit, Geduld und Zuwendung müssen investiert werden. Aber die Liebe, die zurückkommt, gleicht das hundertmal aus.

Lisa Körner



Unter Herz & Seele teilen Leserinnen und Leser persönliche Liebesgeschichten in maximal 100 Wörtern mit uns. Seien sie lustig, traurig oder überraschend, einen Moment oder ein Leben umspannend. Diese Liebes-Miniaturen samt selbst gemachtem Foto, das dazu passt, kann unter (leserforum@SN.at) geschickt werden. Die Redaktion kuratiert das Projekt, die besten Geschichten werden veröffentlicht.