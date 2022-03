Vor vier Jahren bekamen sowohl mein Sohn als auch meine Tochter ein Baby: Vincent, im Dezember geboren und Benjamin, im Jänner. Sobald sich die Mütter wieder treffen konnten, wurden die beiden Kleinen gleich einmal zusammen in ein Wagerl verfrachtet. Sobald der Sommer da war, teilten die beiden ein Sonnensegel. Auch die Krabbelgruppe wurde gemeinsam unsicher gemacht. Nun sind die Cousins dicke Freunde! Geburtstage werden gemeinsam gefeiert, Weihnachten und Ostern sowieso, am Spielplatz stets gemeinsam gespielt. Kommt der Vincent erst später auf den Versammlungsort, brüllt er schon von weitem: "Benjamin!".

Nun können sich die beiden Burschen sprachlich besser artikulieren und da sagt einer vom anderen: der Benjamin (Vincent) ist mein Freund ...

Ilse Plötzl



