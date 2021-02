Nachdem meine jüngste, damals sechsjährige Tochter ihr ganzes Erspartes zusammen gezählt hatte, sagte sie: "Mama, du schenkst uns jeden Tag etwas. Ich will dir ein Kleid schenken, reicht das?" Sie streckte mir ein paar Münzen und Scheine entgegen und grinste mich breit an. Da spürte ich die tiefe Sehnsucht in ihr, mich beschenken zu wollen. Diesen Wunsch abzuschlagen wäre eine Beleidigung gewesen. Bis heute trage ich das Kleid zu besonderen Anlässen und weiß den Wert sehr zu schätzen.

Marie-Christine Sengseis

Quelle: SN