Ein kleines Wesen auf vier Pfoten, entzückend von Charakter und Aussehen, weiblich.

Wenn ich mit ihr im Zug reiste, legte sie sich oben auf den schmalen Abschluss der Rückenlehne und schaute zufrieden und interessiert auf die vorbeigehenden Passagiere.

Manch eine/r blieb stehen: "Ist die süß! Und so brav! Wie machen Sie das?" - "Ich mache gar nichts. Das ist sie. Solange sie mich in ihrer Nähe weiß ..."

Selbst der Schaffner beugte sich wohlwollend zu ihr hinunter: "Na du kleiner Panther?" Abends vor dem Einschlafen legte sie eine Vorderpfote in meine offene Handfläche.

Jetzt träumt mein kleines Etwas unter einem Wildrosenstrauch.

Ulrike Delpos