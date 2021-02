Eine wunderbare Liebesgeschichte für Herz & Seele erlebte ich, als ich meine Nichte in Kanada nach der Geburt ihres Sohnes, für drei Monate unterstützend, begleiten durfte. Im Alter noch einmal für ein winziges Menschlein da sein zu dürfen, hat meine Seele sehr berührt. Die Liebe zu meinem Großneffen hat mein Herz erfüllt. Seither habe ich jedes Jahr viele schöne Wochen in Salzburg oder Montreal mit ihm und seiner Mutter verbringen dürfen. Daher schmerzt es sehr, dass im vergangenen Jahr ein Besuch unmöglich war. Wir freuen uns schon alle, wenn wir uns hoffentlich bald wieder in die Arme schließen können.

Rosemarie Winzer

Quelle: SN