Eine andere Liebe

Es gibt viele Wege, Liebe, Empathie, Zuneigung zu erleben. Eine davon ist das Theaterspiel.

Neben einem Bedürfnis, den unterschiedlichsten Menschen Möglichkeiten des positiven Lebens darzustellen, vielleicht sie anzuregen, ist es die Freude, gemeinsam mit Kollegen erwartungsfrohen Gästen etwas mitgeben zu können. Wenn aus diesem gemeinsamen Arbeiten mit leitender Eva eine Gemeinsamkeit entsteht als Gruppe, als Kreis, und man nach den Proben bei einem Drink offen miteinander reden kann, kommt das ebenso als eine Art anderer Liebe heraus. Als Zuneigung nach innen und als Geschenk an das Publikum, wenn es ohne Gagenziel gedacht ist. Die Zeit ändert sich, die Liebe zum AmateurTheater bleibt ein Leben lang.

Hermann Rehrl







