Onkel Julius, der Freund meines Vaters, lernten sich während der Kriegsgefangenschaft in England kennen. Der Wiener Metzger Julius gab das Essen aus und der magere Salzburger Bub stellte sich in der Schlange an. Sie mochten sich auf Anhieb. Onkel Julius war ein herzensguter Mensch, dessen Augen strahlten, wenn er von "dem Martin" sprach. Noch heute kann ich hören, wie er das "A" bei Martin in die länge zog. Dabei lächelte er - und mein Vater tätschelte ihm liebevoll auf die Schulter. Vertrauen und gegenseitige Wertschätzung hielten ein Leben lang.

Jutta Ketter

Quelle: SN