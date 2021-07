Es muss etwa fünfzehn Jahre her sein.

In St. Gilgen zockelte noch die alte Seilbahn aufs Zwölferhorn. Wenn der Andrang groß war, wurde man gnadenlos in die überfüllte Kabine gepfercht. An jenem Ausflugssonntag flüsterte mir ein fremder Herr, dem die Nähe offenbar peinlich war, eine liebenswürdige Entschuldigung ins Ohr. Ich drehte mich ein wenig um - da erkannte ich den scheu lächelnden Alfred Biolek, dessen Kochsendungen ich so gern mochte: "Das wunderbare Rezept Ihrer ligurischen Schweinelendchen ist DER Hit!" flüsterte ich begeistert zurück.

Beim Aussteigen drückte er voller Herzlichkeit seine Freude über die kleine Begegnung aus.

Waltraud Prothmann



