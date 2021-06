Es war einmal eine kleine Katze, die die große Welt erobern wollte. Aber die Mama brachte sie in die Realität zurück und schickte sie in die Schule. Dort lernte sie alles kennen, was man zum Leben braucht. Aber ihre Liebe zur Kunst des Miauens blieb bestehen. Sie vermählte sich, bekam einen tollen Kater als Sohn geschenkt und verbrachte wunderschöne Jahre.

Eines Tages verliebte sich die Katze in einen Kater, der bereits vergeben war, aber der ihr Herz berührte, wie sie es noch nie verspürt hatte. Hie und da gab es kurze Begegnungen. Die Zeit heilt alle Wunden dachte sie. Sie freute sich immer wieder, wenn sie den Kater ihres Herzens sah und genoß manchmal seine Liebkosungen.

Eine Trennung der alten Gemeinschaft war unausweichlich geworden und so lebte sie allein mit ihrer Freude zur Musik. Freunde verloren und gewonnen, ein Wechselspiel der Gefühle erlebt, aber nie den Kater bekommen, den sie in jungen Jahren verehrte. Aber die Liebe zu ihm ist geblieben, wenn sie auch grau und alt geworden ist. Vielleicht war es gut so, man soll nicht nach den Sternen greifen. Das Leben ist für die Katze trotz der neuen Freunde einsam geworden. Die Berührungen und Streicheleinheiten fehlen einer Katze, auch wenn sie ihre eigenen Gesetze hat.

Aber Freude, Mut, Zuversicht, Humor, Lebenslust und Streicheleinheiten möchte sie geben dürfen und sie würde eine Freundin auf Lebenszeit sein. Vielleicht geschieht ein Frühlingswunder und sie findet einmal jemanden, den sie glücklich machen darf.

Christine Hajek



Unter Herz & Seele teilen Leserinnen und Leser persönliche Liebesgeschichten in maximal 100 Wörtern mit uns. Seien sie lustig, traurig oder überraschend, einen Moment oder ein Leben umspannend. Diese Liebes-Miniaturen samt selbst gemachtem Foto, das dazu passt, kann unter (leserforum@SN.at) geschickt werden. Die Redaktion kuratiert das Projekt, die besten Geschichten werden veröffentlicht.