Mohnblumen leuchten mir glutrot im hohen Gras entgegen. Ich streife durch den Wald, umarme einen Baum und lausche verzückt dem Vogelgezwitscher. Der nahe gelegene Bach erzählt gurgelnd seine Geschichte. "Riech!", ruft mein Herz mir zu! Ich atme tief ein und der Duft frisch gemähten Heus erreicht meine Seele. Danke, denke ich, danke für alles, was für uns so selbstverständlich ist. Hole ich meine Enkelin vom Kindergarten ab, fliegt sie mir mit weit ausgebreiteten Armen entgegen. "Oma", ruft sie und drückt mich innig an sich. Kommt mein Enkel zu mir, strahlen seine Augen. Ja, Ich lebe.

Wilma Solarz

Unter Herz & Seele teilen Leserinnen und Leser persönliche Liebesgeschichten in maximal 100 Wörtern mit uns. Seien sie lustig, traurig oder überraschend, einen Moment oder ein Leben umspannend. Diese Liebes-Miniaturen samt selbst gemachtem Foto, das dazu passt, kann unter (leserforum@SN.at) geschickt werden. Die Redaktion kuratiert das Projekt, die besten Geschichten werden veröffentlicht.