Einfach Liebe

Ungestüm und kindlich, liebe ich dich. Ich liebe dich mitunter, weil du mich mit all meinem Ich liebst. Ein unglaublich heilsames Geschenk, du und deine Zuneigung. Ich liebe dich mit allen Sinnen, so sehr dass es mich tief berührt und Tränen des Glücks verursacht. Gleichzeitig setzt es Ängste frei, wie lange darf ich diese großartige Liebe leben und werde ich zum richtigen Zeitpunkt erwachsen, um sie loszulassen. So wie du bist, bist du genau richtig für mich, du bist großartig, danke!

Deine Muh







