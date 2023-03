Erste Urlaubsgrüße

Erste Urlaubspostkarte eines Achtjährigen an seine Eltern:

Die Scouts der Gruppe Mülln wurden ermuntert, eine Postkarte zu schreiben.

In krakeliger Schrift hier der genaue Wortlaut:

Lieber Papa usw. schöne Feriengrüße von - Obertauern.

Wünscht Euch euer Lieber Michael.

Seid ihr gesund?

Euer Michael

Mit "usw." sind wohl ich, seine Mutter und sein Bruder Peter gemeint!

Heute haben wir Ordnung in die 25-jährige Korrespondenz gebracht und diese Karte gefunden. Trotz aller Trauer und Schmerzen mussten wir ob des "Textes" lächeln.

Michael wurde uns Ende 2021, fern der Heimat, durch Corona genommen.

Am 6. März 2023 wäre er "50" geworden.

Er fehlt uns!

Christa und Johann März







