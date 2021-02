Wir trafen uns im Teeniealter in den 70ern im Flachgau und verliebten uns. Leider lagen im Alltag mehrere hundert Kilometer zwischen uns. Zweiundvierzig Jahre und viele Lebenserfahrungen später trafen wir uns wieder und unsere Gefühle für einander waren wieder jung und sehr intensiv - wir hatten uns beide nie vergessen! Ich wohne inzwischen an der Grenze (Deutschland) zu Salzburg. Corona hat uns in den vergangenen zehn Monaten sehr viel von dem bisschen gestohlenen Zeit genommen, die wir miteinander verbringen können und die so unendlich liebevoll und kostbar für uns ist. Nicht die Liebe schmerzt, aber die Sehnsucht!

Sabine Ruder



Quelle: SN