Nein, nein, nein und nochmals nein! Man verliebt sich unter besten Freunden nicht! Schon aus Prinzip nicht. Man darf und soll sich lieben ja, aber nicht verlieben!

Liebe ja, aber ohne Vorsilbe -ver! Ver- hat der Liebe verdammt nochmal vern- zu bleiben. Entschuldigung: Fern zu bleiben! Wie soll das auch funktionieren, eine Beziehung aufgebaut auf radikalem Respekt und Ehrlichkeit? Pah! Ich mag sie auch viel zu sehr um mich jetzt einfach mir nichts dir nichts in sie zu verlieben. Freundschaft in dieser Qualität wächst auch nicht auf Bäumen. Nein, nein wir lassen das. Das verläuft sich. Daforne steht sie. Vorne meine ich! Ach ferdammt.

Jakob Schiffbänker



Unter Herz&Seele teilen Leserinnen und Leser persönliche Liebesgeschichten in maximal 100 Wörtern mit uns. Seien sie lustig, traurig oder überraschend, einen Moment oder ein Leben umspannend. Diese Liebes-Miniaturen samt selbst gemachtem Foto, das dazu passt, kann unter (leserforum@SN.at) geschickt werden. Die Redaktion kuratiert das Projekt, die besten Geschichten werden veröffentlicht.