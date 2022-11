Friedliche Weihnachten 2022

Bald ist es wieder so weit,

wir nähern uns der Weihnachtszeit.

Doch vorher öffnen noch die Märkte im Advent,

der Glühwein, der Punsch kosten heuer schon fünf Euro und einige Cent.

Auch für die Weihnachtskekse, Vanillekipferl und dergleichen

muss man diesmal schon tiefer ins Börserl greifen.

Manche planen über die Feiertage eine Reise in die Ferne,

um daheim Strom und Gas zu sparen fliegen sie in die Wärme.

Und die hier bleiben grübeln über die Geschenke.

Wenn ich so auf unsere Kindheit zurück denke,

da gab's doch mal das Christkind, später abgelöst vom Weihnachtsmann,

der meistens in der Nacht durch den Kamin kam.

Heute landen die Drohnen mit den Geschenken im Garten

was können wir uns in Zukunft noch erwarten?

Angesichts des Krieges - nicht so weit weg von uns - kann es wohl nur einen Wunsch geben,

es wäre schön, könnten wir wieder wie früher in Frieden leben.

Franz Meier

