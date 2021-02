Als sie in jener Nacht vor dreißig Jahren nach Hause radelte, fragte sie sich unablässig, was sie nur dazu gebracht hatte, vor diesem Mann das ganze Vierteljahrhundert ihres Lebens auszubreiten. Drei Jahre später heirateten sie. Da war so vieles, das sie aneinander liebten, und das wenige Andere trug zu ihrer persönlichen Entwicklung bei. Drei Jahre später hatten sie beruflich Fuß gefasst, Pläne geschmiedet. Irgendwann dazwischen war die große Verliebtheit in tiefe seelische Verbundenheit übergegangen. Noch einmal drei Jahre später bezogen sie ihr eigenes Heim und hofften auf Kinder. Doch mitten ins Leben stürzte der Tod. Geblieben aber ist Liebe - zum Leben.

Helga K. Längauer



